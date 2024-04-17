Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

        Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        E.A. idaresindeki işçi servisi ile A.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden işçi servisi, yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 5 yaralı işçi ile hafif ticari aracın sürücüsünü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan E.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü A.E'nin ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, Katar'da konuştu
        Bakan Fidan, Katar'da konuştu
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Habertürk Anasayfa