İşçi servisi direğe çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, B.E.H. yönetimindeki işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada, şoför ile birlikte M.K, H.Ö, A.Ö, H.Y, N.T.S, M.H, S.T. ve İ.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar itfaiyenin yardımı ile servisten çıkarıldı. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.