Kayseri'de işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ İLE 8 İŞÇİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.