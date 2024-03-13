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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de inşaat kazısında toprak altında kalan işçi öldü

        Kayseri'de inşaat kazısında toprak altında kalan işçi öldü

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:48
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        İnşaat kazısında toprak altında kalan işçi öldü
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        Kayseri'den bir iş kazası haberi geldi.

        Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A., toprak altında kaldı.

        Olay yerinde yaşamını yitiren F.A.'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kayseri
        #iş kazası
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