Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Giriş: 25.02.2024 - 00:19 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:19
Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 7. Cadde'de, H.A. yönetimindeki otomobil ile S.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.