        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:46 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:46
        Kayseri'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen iki otomobil Cumhuriyet Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı'nda çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada Ali Yücel ve Fatma Soyer yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yücel ve Soyer'in cenazesi ise morga gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

