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        Haberler Gündem Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:56
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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Umut Caddesi kavşağında, Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.E, Y.P, G.E, R.Y. ve K.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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