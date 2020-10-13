Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Ömer Kaya (52) eve gelen yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde ise Necla Küçükkırbeyli'yi hareketsiz bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Küçükkırbeyli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaya ve Küçükkırbeyli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.