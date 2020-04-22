Kayseri'de ihtiyaç sahibi 4 bin 500 öğrencinin ailesine un dağıtılıyor

AA

Talas ilçesindeki Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Vefa Destek Grubu gönüllüsü öğretmen ve öğrenciler tarafından alınan unların ailelere dağıtımı için tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, burada yaptığı konuşmada, unların kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilere örnek davranış sergilediklerini için teşekkür eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok özel günler var. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, bir sonraki gün ramazan ayına giriyoruz. Önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine bugün 50 kilogramlık un çuvallarını ulaştıracağız. Vefa gruplarında bizim vefakar öğretmenlerimiz var. Bu arkadaşlarımız okullarımızın ve çocuklarımızın yardımları ile alınan unları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Milli eğitim ailesi ve camiası olarak bundan sonra da elimizden geldiği kadar yardımlara devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber atlatacağız umudu ile çalışmaya devam edeceğiz."

Program sonrası öğretmen ve okul idarecileri tarafından kamyonetlere yüklenen unlar, öğrenci ailelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.