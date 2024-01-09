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        Haberler Gündem Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 21 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı

        Kayseri'de ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:26
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        Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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