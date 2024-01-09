Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı
Kayseri'de ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 09.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:26
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.