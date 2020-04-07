Kayseri'de hırsızlar ev sahibine yakalandı

AA

İddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Açık Sokak'ta hırsızlık amacıyla Suriyeli M.A'nın evine giren A.D. (19) ve akrabası E.D, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı.Hırsızların dışarı çıkmasına engel olan ev sahibi, durumu polise bildirdi. Şüphelilerden E.D, ev sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çatı katına çıkıp, yan binanın çatısına geçerek olay yerinden kaçtı.Eve gelen polis ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.