Kayseri'de hamile kadın üçüncü kattan aracın üzerine düştü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hamile kadın, dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfak penceresinden park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Melikgazi'ye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanın 3. katında oturan 26 yaşındaki Gizem A. dengesini kaybederek evlerinin mutfak penceresinden park halindeki aracın üzerine düştü. Genç kadın ardından da beton zemine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.