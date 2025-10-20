Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki hafif ticari araç, dün saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.