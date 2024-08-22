Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı
F.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Z.F. hayatını kaybetti. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından Z.F'nin cansız bedeni, morga götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.