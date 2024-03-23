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        Haberler Gündem Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:21
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        Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Özkan B. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Muhammed Ö. (18) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nezahat B. (57) ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Sümeyye T. (24) ve Elmas T. (44) yaralandı.

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        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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