Kayseri'de fosil kazılarında 'zürafa sezonu' yaşandı

"MEGAFAUNA VAR"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de fosil kazısı yapıldığını aktaran Köylüoğlu, "Burayı diğer fosil lokalitelerden ayıran özellik şu, burada megafauna (büyük morfoloji gösteren hayvanlar) var. Hortumlular dediğimiz takımın fosilleri yoğunlukta. Geçen senelerde çenesiyle beraber bulunmuş kafatasımız var, eklemli ön kol kemiğimiz var. Yani hortumlu takımına ait birçok fosilimiz var. Onun haricinde zürafagillere ait iki tam kafatasımız var" ifadelerini kullandı.