Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı
Giriş: 27.09.2025 - 03:51 Güncelleme: 27.09.2025 - 03:51
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.
Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf: AA
