        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 01:41 Güncelleme: 13.08.2025 - 01:43
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        İHA'nın haberine göre operasyonda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (45) yakalandı. M.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
