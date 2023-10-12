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        Haberler Gündem Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:29
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        Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile 7 yıl hapis cezası kesinleşen M.K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlüler cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aralanan F.K. de polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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