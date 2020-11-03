Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını savunan İ.K, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti İ.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçun 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda hazır bulunan polis ekibi, İ.K'yi cezaevine götürdü.