Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski astsubay Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ankesör ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Y.S, aramaları hatırlamadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.