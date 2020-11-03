Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına devam edildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiası ve hakkındaki ihbar mektubu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan A.Ö, savunma yaptı.
Ankara Adliyesinde 17 Aralık 2017'de bir savcının odasına ihbar mektubu bırakıldığını belirten A.Ö, mektuptaki ifadelerin iftiradan ibaret olduğunu savundu.
Sanık A.Ö, 15 Temmuz sonrası tüm komutanlıklarda olduğu gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığında da bütün personel hakkında soruşturma yapıldığını dile getirerek, "Ben de bu soruşturmaya tabi oldum ve görevime devam ettim. Hatta kritik bir göreve atamam oldu. 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesinde görevliyken kendi isteğimle emekli oldum." dedi.
Ardışık arama iddialarına da değinen A.Ö, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'dan yapıldığı öne sürülen 3 grup aramaya ilişkin bu kişileri tanımadığını, bilirkişi raporuna göre bunların ardışık arama olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!