Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar E.A, M.M.B. ve M.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar savunmalarında suçlamasını reddederek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar M.M.B. ve M.A'ya 6 yıl 3'er ay, sanık E.A'ya ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet E.A'yı ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.