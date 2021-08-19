Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi soncu meydana gelen feci kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.