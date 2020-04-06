Kayseri'de evde kalan vatandaşlar eğitmenler eşliğinde spor yaptı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki vatandaşlar evlerinde kalarak salgın süresince kendilerini izole ediyor.

Yıl boyunca spor dolu ve hareketli bir yaşamı destekleyen etkinlikler yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Mahalle mahalle gezerek Kayserilileri sporla buluşturan Spor AŞ, İldem Mahallesi'ndeki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan aktivitelere mahalle sakinleri de evlerinden eşlik etti.

Etkinliklerle İldem Mahallesi'ndeki vatandaşlar beden rahatlığının yanı sıra ev içindeki rutinin dışına çıkarak ruhen de rahatladı.

Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın keyifle katıldığı spor etkinlikleri her gün farklı mahallede sürdürülecek.