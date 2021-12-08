Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

DHA

Kayseri'de dün akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bazı binaların çatıları uçarak, ağaçlar devrildi.

Çatıların uçtuğu bölgelere polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. DHA'nın haberine göre; rüzgar nedeniyle yola savrulan çatı malzemeleri, belediyenin temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı.