Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evde bulunan tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya çok sayıda ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken eşi, aynı tabancayla kendisine de ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Onur Karakaya'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karakaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Neşe Karakaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Öte yandan Karakaya çiftinin 10 yaşlarında bir kız çocuğu öğrenildi. Olayı duyup eve gelen Neşe Karakaya'nın yakınları, gözyaşı döktü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.