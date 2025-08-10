Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de eşini öldürüp intihar etti - Güncel haberler

        Eşini öldürüp intihar etti

        Kayseri'de Onur Karakaya tartıştığı eşi Neşe Karakaya'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 04:20 Güncelleme: 10.08.2025 - 04:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini öldürüp intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

        Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evde bulunan tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya çok sayıda ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken eşi, aynı tabancayla kendisine de ateş etti.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Onur Karakaya'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karakaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Neşe Karakaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        Öte yandan Karakaya çiftinin 10 yaşlarında bir kız çocuğu öğrenildi. Olayı duyup eve gelen Neşe Karakaya'nın yakınları, gözyaşı döktü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tanıyabilene aşk olsun
        Tanıyabilene aşk olsun
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa