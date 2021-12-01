Eşi tarafından terkedilen kişi evini yaktı

AA

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3024 Sokak üzerinde 7 katlı bir apartmanın son katında oturan A.M'yi (44) eşi bir süre önce terk etti.

Terk ettiği eşine kızan ve alkollü olduğu iddia edilen A.M, evi ateşe verdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. AA'nın haberine göre; komşularının şikayetçi olduğu A.M. karakola götürüldü.