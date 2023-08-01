Elektrikli şömine içinde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda T.N.'nin, İstanbul'dan Kayseri'ye, otobüs aracılığıyla uyuşturucu getirdiği bilgisi alındı. Otobüsle getirilen kargoyu alan şüpheli T.N.'nin otomobilini takibe alan ekipler, aracı Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpekle birlikte araçta yapılan aramada, elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.N., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.