Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de otomobille TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki gençlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü A.K. (16) idaresindeki otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.
KAZADAN SONRA OTOMOBİLİNİ SÜRMEYE DEVAM ETTİ
AA'nın haberine göre; çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti.
SÜRÜCÜNÜN YANINDAKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, sürücünün yanındaki Y.U'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. (16) de hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.