Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

AA'nın haberine göre; çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti.

Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. (16) de hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.

Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, sürücünün yanındaki Y.U'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.