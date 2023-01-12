Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı

DHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde, açık havada düzenlenen düğünde tabanca ile açılan ateşle vurulup hayatını kaybeden Mehmet Karabacak'ın (32) ölümüyle ilgili soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ Mehmet Karabacak (32) DHA'nın haberine göre; olay, geçen 8 Ocak'ta Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün töreninde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde havaya tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan biri, düğünde bulunan evli 2 çocuk babası Mehmet Karabacak'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Karabacak'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karabacak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ: 15 GÖZALTI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabacak'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 kişinin havaya ateş açtığını tespit etti. Develi ve İncesu ilçesinde olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında, 19 adet silah, 20 adet şarjör, 5 bin 767 adet fişek, 29 adet tüfek ve 7 adet gaz tabancası ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.