Kayseri'de devrilen kamyon karayolunu trafiğe kapattı
Kayseri İncesu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesiyle Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı. Ulaşım, bir süredir alternatif yoldan sağlanırken, ekiplerin kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Kayseri-Niğde karayolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor.
M.K. yönetimindeki market ürünleri yüklü kamyon, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, trafik yaklaşık 2 saattir alternatif yoldan sağlanıyor.