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        Haberler Gündem Kayseri'de deprem! Deprem mi oldu? 22 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kayseri'de deprem! 22 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana bu deprem Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. Depremi hisseden, deprem olduğunu düşünenler ise, "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 22 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 19:38 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:38
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        • 1

          Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an bean paylaşılmaya devam ediyor. Son dakika yaşanan depremler sebebiyle, "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Soruları sıklıkla araştırılıyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan deprem son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 22 Ağustos 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          KAYSERİ 4.7 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 06:42'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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