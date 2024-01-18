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        Haberler Gündem Güncel KAYSERİ'DE DEPREM | AFAD ve Kandilli son depremler 18 Ocak listesi: Az önce deprem mi oldu ve son deprem nerede oldu?

        Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli 18 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Muğla'da meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 18 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:35
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 18 OCAK | Muğla'da da sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 18 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        • 2

          KYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM

          Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        • 3

          AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Girit Adası açıklarında saat 02.46'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

          Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilerine göre Muğla'da saat 06.26'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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