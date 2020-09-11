İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E.'nin evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan iki kuzen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.