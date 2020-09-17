DHA

Saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa mahallesindeki çöp konteynerine bir bebeğe ait cansız bedeni gören bir kişi polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çöp konteynerinde örtüye sarılı olan erkek bebek cesedini çıkardı.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu belirlendi. Cansız beden, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.