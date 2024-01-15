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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de çocuğun elindeki tabanca kazara ateş aldı: 2 yaralı

        Kayseri'de çocuğun elindeki tabanca kazara ateş aldı: 2 yaralı

        Kayseri Talas'ta 10 yaşındaki çocuğun evlerinde oynadığı tabancanın kazara ateş alması nedeniyle babası ve bir kişi yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 06:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 06:53
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        Çocuğun elindeki tabanca kazara ateş aldı: 2 yaralı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki evlerinde, babasına ait ruhsatlı tabancayı oynamak amacıyla saklandığı yerden alan 10 yaşındaki Y.K, babası N.K. ve misafir M.A'nın yanına geldi.

        N.K'nın oğlunun elinden almak istediği tabanca kazara ateş aldı. AA'nın haberine göre; N.K. elinden, M.A. da bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Talas
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