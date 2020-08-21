Kayseri'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yangına 5 itfaiye aracı,1 su tankı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopterle müdahale edildi.Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.