Türkiye'deki çerezlik kabak çekirdeğinin önemli bir bölümünün üretildiği Kayseri'de, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte bekleniyor.
Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, Kayseri bölgesinde yaklaşık 2 bin 600 ailenin kabak çekirdeği üretiminden geçimini sağladığını söyledi.
Bu yıl ekili alanlarda önemli bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Öztaş, şunları kaydetti:
"Kuraklık olmasına rağmen kalite yüksek. Kayseri bölgesinde şu anda 20 bin ton civarında rekolte beklentimiz var. Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde kalitede birinci sınıfı yakalamış durumdayız. Bizim burada sivri türünde ekim yok, ürünlerimiz ağırlıklı olarak çerçeveli tür. Kilogram fiyatı 22 liradan başlayabilir ama bu ilerleyen zamanlarda 26-27 ve hatta 30 lira bandına kadar çıkabilir. Bu sene mazot ve gübre gibi maliyetler yükselse de kilogramdan alacağımız ortalama 26 lira, çiftçinin maliyetlerini kurtarabilir."
Öztaş, bölge olarak çerezlik kabak çekirdeği üretiminde birinci sırada olduklarını hatırlatarak, "Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 35'ini Kayseri olarak biz karşılıyoruz. Kentteki üretimin yüzde 60'ını da biz Tomarza olarak karşılıyoruz." diye konuştu.
Kent genelinde geçen yıl don nedeniyle yaklaşık 13 bin ton verim alabildiklerini anlatan Öztaş, "2020'ye göre 2021'in rekoltesi çok yüksek. Sıkıntımız yok. Çiftçinin yüzü hem rekolte hem fiyat anlamında güler inşallah." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de kentte çerezlik kabak çekirdeğinin yaklaşık 337 bin dekar alanda yetiştirildiğini belirtti.
Türkiye'deki üretim alanının yaklaşık yüzde 48'inin Kayseri'de olduğunu dile getiren Şahin, "Üretim miktarının ise yüzde 33'ünü karşılamaktayız. Bu nedenle de eğitim ve yayım faaliyetlerimizde önceliğimiz olma özelliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
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