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Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın

Kayseri'de çelik kapı üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor

Giriş: 15.12.2022 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın
DHA

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik kapı fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

DHA'nın haberine göre; Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Caddedeki çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bütün fabrikayı kaplayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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