Kayseri'de çatı oluğunda ipe dolanan kırlangıç ve kuyuya düşen tilki yavrusu kurtarıldı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Yahya Sokak'ta bulunan 10 katlı aparmanın çatı kısmında bir kuşun ipe dolandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti.

Ekipler, binanın dış cephesindeki çatı oluğu ile duvar arasına sıkışan kırlangıcı bulunduğu yerden çıkardı.

Kuşu kanatlarına dolanan iplerden de kurtaran ekipler, bakımını yaptıktan sonra doğaya saldı.

Talas'ın Sakaltutan mevkisindeki kuyuda tilki yavrusu olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiyeci, uzun uğraşlar sonucu yavruyu çıkararak doğaya bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürdüğü belirtildi.