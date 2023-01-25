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Kayseri'de bulunan üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı

Kayseri'de fosil kazı çalışmalarında bulunan üç toynaklı at iskeleti, bilim insanları tarafından ayağa kaldırıldı

Giriş: 25.01.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de bulunan üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı
Ayağa kaldırıldı... 7.5 milyon yıllık, üç toynaklı!
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AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle fosil kazı çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre çalışmalarda bulunan üç toynaklı atın iskeleti, bilim insanları tarafından ayağa kaldırıldı.

Kazı ekibinden uzman antropolog Ömer Dağ, çalışmalarda bulunan fosiller hakkında bilgi verdi.

GÜNÜMÜZ ATLARININ ATALARI

Kayseri'nin fosil alanında çok büyük zenginliklere sahip olduğunu belirten Dağ, Yamula Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan 'Hipperion' isimli at grubuna ait 7.5 milyon yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları olduğunu ifade etti.

3 TOYNAĞA SAHİP

Fosilleri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi laboratuvarlarında temizlediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Kazı çalışmalarımız 2018 yılında başladı. Yaz sezonu boyunca iklim elverişli olduğu müddetçe kazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazın kazı çalışmalarımız, kışın da laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bilim Merkezindeki laboratuvarda konservasyon ve temizleme işlemlerini yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bizim faunada 'Hipperion' isimli ad grubumuzda 3 toynaklı atlarımız, gergedanımız, zürafamız var.

Fil grubuna ait örneklerimiz var. Günümüzde at tek toynaklıdır. 2 ve 4'üncü parmağı körelmiştir. Tamamen iklim adaptasyonundan dolayı ama bizim o dönemde yaşamış atımız üç toynağa sahip. Günümüz atlarına göre daha kısa."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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