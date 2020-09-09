Kayseri'de borcunu ödemeyen kişinin eski eşine ait traktörü çaldı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, bir kadına ait traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde ekipler, traktörü çalan kişinin A.M. olduğunu belirledi.

Şüpheli, kendisiyle iletişime geçen ekiplerin telkinleri sonucu traktörü jandarmaya teslim etti.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Şüpheli A.M'nin traktörü kendisine borcunu ödemeyen adamın eski karısına ait olduğu için çaldığı öğrenildi.