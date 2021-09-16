Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde C.S, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S, ağabeyine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.S, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.