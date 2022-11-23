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Kayseri'de bir kişi husumetlileri tarafından satırla başından yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla ağır yaralandı

Giriş: 23.11.2022 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de bir kişi husumetlileri tarafından satırla başından yaralandı
Husumetlileri tarafından satırla başından yaralandı
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AA

AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde, C.K, arasında husumet bulunan kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.K, satırla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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