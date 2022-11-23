Husumetlileri tarafından satırla başından yaralandı

AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde, C.K, arasında husumet bulunan kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.K, satırla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.