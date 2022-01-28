Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki bir binanın beşinci katında yalnız yaşayan Seyfettin Meral'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Meral'in cansız bedenini buldu. AA'nın haberine göre; polis incelemesinin ardından ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.