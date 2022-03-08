Eşiyle boşandıktan sonra kayınvalidesini bıçakladı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşinden boşanan bir kişi Kadınlar Günü'nde kız pansiyonunda çalışan eski kaynanasını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda meydana gelen olayda, pansiyonda çalışan E.G., çöpleri bırakmak için dışarı çıktı. Bu sırada eşinden ayrılan ve iddiaya göre ayrılık sebebi olarak kaynanasını suçlayan Y.T. de, okulun bahçesine geldi. Burada eski kaynanası E.G. ile tartışmaya başlayan Y.T., belindeki bıçak ile kadına saldırdı.

E.G., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Y.T.'nin ise olayın ardından karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



