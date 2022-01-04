Genç kick boksçu bıçaklanarak öldürüldü

İHA

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir lise önünde meydana geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Muhammed Mustafa K. (18), tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.