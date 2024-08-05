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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de bir ayda 207 kişi işe yerleşti | Son dakika haberleri

        Kayseri Kariyer Merkezi bir ayda 207 kişiyi iş sahibi yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi'ne geçen ay yapılan başvuruda bulunan 640 kişiden 207'si iş sahibi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:20
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        Kayseri'de bir ayda 207 kişi işe yerleşti
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        Kayseri'de üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde istihdam faaliyetlerini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları desteğini sürdürüyor.

        Kayseri Kariyer Merkezi Müdürü Kenan Tosun tarafından gerçekleştirilen istişare ziyaretlerinde Kayseri'de mal ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile istihdama yönelik bilgi alış verişi gerçekleştirildi.

        Kayseri Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen istihdama yönelik girişimler temmuz ayında da vatandaşlara yeni kapılar açtı. Söz konusu çalışmalar kapsamında 640 başvuru içerisinden 207 vatandaş iş sahibi olurken, 26 bin 939 da yönlendirme gerçekleştirildi.

        İlan sayısı 177 olurken, talep edilen işçi miktarı ise 431 olarak gerçekleşti. Böylelikle başvuruda bulunan ortalama her 3 kişiden biri, işe yerleşmiş oldu.

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        #kayseri
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