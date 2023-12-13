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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Kayseri'de çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:21
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Hunat Mahallesi Sami Akbulut Caddesi'nde H.H. (28), belirlenemeyen bir nedenle H.U. (56) ve M.M.U. (25) ile tartışmaya başladı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, belinde taşıdığı bıçakla H.U. ve M.M.U'yu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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